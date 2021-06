Guardiani della Galassia 3: James Gunn “tentato” di rimandarlo per giocare a Starfield

James Gunn ha The Suicide Squad: Missione Suicida in uscita, ma presto, questo autunno, comincerà a girare anche Guardiani della Galassia 3 per i Marvel Studios. L’arrivo di nuovi, entusiasmanti videogiochi annunciati all’E3, però, sembra quasi volergli far cambiare idea…

The fact that this is coming out just a short while after we start shooting Guardians Vol 3 is an unspeakable cruelty. Will people be too disappointed if we push the movie for another couple months so I can play this game for a while? @MarvelStudios? Anyone? 😔 https://t.co/ahxQPUl7ZK — James Gunn (@JamesGunn) June 13, 2021

Il fatto che questo uscirà giusto poco dopo l’inizio delle riprese di Guardiani Vol 3 è di una crudeltà inenarrabile. La gente sarà molto delusa se spostiamo il film di un paio di mesi così che possa giocare con questo gioco per un po’? Marvel Studios? Qualcuno?

È la scherzosa affermazione di Gunn, sicuramente rapito dall’hype (come tanti altri, del resto) all’annuncio di una data di uscita dell’attesissimo (e molto promettente) Starfield.

Tra i vari giochi presentati all’E3 2021 c’è stato, inoltre, Marvel’s Guardians of the Galaxy, action adventure di Eidos non direttamente tratto dai film di Gunn ma a cui, chiaramente, devono molto.

Haha. Very cool. I can't wait to play and learn more about this llama thing Drax is holding. @SquareEnix https://t.co/EHbkx2N2wn — James Gunn (@JamesGunn) June 13, 2021

La reazione del regista è, naturalmente, entusiasta:

Haha. Fighissimo. Non vedo l’ora di giocarci e saperne di più di quella specie di lama che Drax sta abbracciando.

(in realtà ad abbracciarlo è Groot, ma gli perdoniamo la svista!).

Nei commenti, un utente si stupisce di scoprirlo anche videogiocatore, non conoscendo evidentemente Lollipop Chainsaw, folle videogioco per PS3 e Xbox 360 a cui Gunn ha collaborato in prima persona.

Sì, lo ero, quando avevo una vita!

Di Guardiani della Galassia 3 non abbiamo molte informazioni: sappiamo solo che la data d’uscita prevista è il 5 maggio 2023 e che vedrà il ritorno della formazione ormai rodata, anche se probabilmente, almeno stando a quanto dichiarato da Dave Bautista, sarà l’ultima volta che interpreterà Drax il distruttore.

