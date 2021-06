Avatar: Vin Diesel conferma la sua partecipazione alla saga?

Josh Horowitz è un giornalista di MTV, nonché il podcaster di Happy Sad Confused, ed in una recente intervista sarebbe riuscito a strappare a Vin Diesel una “quasi” conferma del fatto che l’attore apparirà nei prossimi film di Avatar.

Qui sotto potete vedere il post di Josh Horowitz dedicato a Vin Diesel come prossimo protagonista di Avatar, in cui a parlare è lo stesso attore.

Guys, I think @vindiesel is in the AVATAR sequels. All of my interests are converging! @JimCameron pic.twitter.com/3Fn2JUy6Uz

— Josh Horowitz (@joshuahorowitz) June 14, 2021