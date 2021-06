Doctor Strange 2 e Spider-Man 3 cambieranno l’universo Marvel

Lo sceneggiatore di Loki Michael Waldron ha di recente parlato a Collider, spaziando in generale sull’universo cinematografico Marvel, facendo notare come Doctor Strange 2 e Spider-Man 3 saranno i prossimi film che cambieranno l’MCU.

Queste sono le parole di Waldron su Spider-Man 3 e Doctor Strange 2:

Certo che questi due film avranno delle ramificazioni importanti e cambieranno l’universo Marvel, anche perché non chiami Sam Raimi a dirigere un lungometraggio, a meno che non si tratti di un qualcosa di molto importante. Si tratta di due film che avranno un marcato impatto sull’MCU.

Waldron parla di tutto ciò avendo bene in mente di cosa tratteranno queste storie, considerando anche che lo sceneggiatore ha lavorato allo script di Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Lo stesso autore ha dichiarato sul fatto di lavorare per la Marvel:

Uno degli aspetti più particolari è che puoi combinare un casino, facendo in modo che la cosa debba essere sbrogliata da chi ti succederà. E se, come me, stai lavorando a Loki, ed allo stesso tempo stai finendo di sceneggiare Doctor Strange 2, devi riparare ad i tuoi stessi casini.

Mentre Spider-Man 3 uscirà a fine 2021, Doctor Strange 2 arriverà al cinema a marzo 2022.