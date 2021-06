Le conferenze più importanti di questo E3 sono ormai concluse, e ci hanno lasciato con tante interessanti novità in arrivo nei prossimi anni. Scopriamo insieme i 10 migliori giochi presentati durante questo E3 2021, popolato di graditi gameplay di titoli già annunciati e inattesi reveal a sorpresa.

Starfield

Il nebuloso titolo di Bethesda, Starfield, che ci porterà tra le stelle finalmente ci ha mostrato qualche immagine, non una mole esagerata di contenuti, ma abbastanza da farci una primissima e piccolissima idea della sua veste grafica.

Elden Ring

Il binomio FromSoftware e George R.R. Martin porterà alla luce Elder Ring, nuovo soulslike dal padre del genere che ci porterà alla scoperta di fantastiche ambientazioni e pericolose creature, verso un’avventura che si prospetta, a vedere il gameplay, indimenticabile.

Stranger of Paradise – Final Fantasy Origin

Una squadra ben rodata quella formata dal Team Ninja e Koei Tecmo, ma cosa succede se aggiungiamo Square Enix all’equazione? Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin è un titolo appartenente al brand di Final Fantasy (prequel del primo Final Fantasy) in salsa action, tendente al souls like.

Forza Horizon 5

Il driving game ibrido per eccellenza è finalmente pronto a tornare con Forza Horizon 5, promettendo come sempre una guida estremamente personalizzabile e ai limiti del realismo, ma soprattutto dei paesaggi mozzafiato da esplorare e dove far mangiare la polvere agli avversari. Varietà di ambientazione, dettagli da Next-Gen pura e bolidi di razza da cavalcare. Ah, e sarà disponibile su Xbox Game Pass al lancio.

Avatar: Frontiers of Pandora

Nonostante abbiamo di fronte solamente un video in CGI, Avatar: Frontiers of Pandora ha saputo lasciare a bocca aperta i giocatori con il suo primo video non solo per la sorpresa, ma per la qualità che il gioco sembra promettere a livello grafico. Certo, non abbiamo ancora visto molto, ma alcune scene sono state particolarmente eloquenti.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope

Una nuova avventura per la baffuta mascotte Nintendo assieme agli strampalati Rabbids. Mario + Rabbids: Sparks of Hope è pronto a seguire la scia di successo del predecessore, verrà sviluppato da Ubisoft Milano, che varierà e migliorerà il gameplay tattico rispetto al primo capitolo.

Battlefield 2042

Battaglie campali in un futuro non troppo lontano, tra cani meccanici e 128 giocatori sparsi in mappe magnifiche. Battlefield 2042 è pronto a riportarci in guerra, nel modo che solo questo brand sa fare, tra esplosioni, assalti tattici, veicoli da guidare e pericolosi agenti atmosferici in grado di spazzare via tutto il plotone.

Halo Infinite

La duplice anima di Halo Infinite risiede anche nel suo multiplayer, protagonista assoluto del suo spazio durante la conferenza Xbox + Bethesda. Con la finestra di lancio confermata per fine anno, il gioco per la prima volta avrà la sua modalità multiplayer completamente free to play.

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Abbandonato l’online di Marvel’s Avengers, Square Enix propone un’avventura standalone dedicata al supergruppo protettore dell’universo. Marvel’s Guardian of the Galaxy ci porterà alla scoperta di meraviglie spaziali con Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket Raccoon e Groot.

Rainbow Six Extraction

Gli operatori li conosciamo, i mostruosi pericoli di questo spin-off no. Rainbow Six Extraction ci porterà, con il già famoso gameplay del brand, a combattere orde di mostri alle prese con virus terribili e segreti da svelare, in un PvE da 3 giocatori.