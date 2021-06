Bullet Train: il film Sony con Brad Pitt uscirà al cinema nel 2022

Sony ha stabilito la data d’uscita per il film con Brad Pitt protagonista, intitolato Bullet Train: la data stabilita per la distribuzione nelle sale cinematografiche del lungometraggio è quella dell’8 aprile 2022. Allo stesso tempo è stato stabilito che la commedia con Jack Black protagonista, dal titolo Oh Hell No, uscirà l’1 luglio 2022.

Il cast del lungometraggio prevede la presenza, tra gli altri, di Brad Pitt, Lady Gaga e Sandra Bullock. Ecco la sinossi della storia:

Nel romanzo cinque assassini si ritrovano su un treno ad alta velocità che porta da Tokyo a Morioka, e che ha solo un paio di fermate. Nel mentre scoprono che le loro missioni non sono collegate. La questione quindi diventerà: chi fuggirà dal treno vivo, e cosa li aspetta alla stazione del terminal?

Il film sarà diretto dal regista di Deadpool 2, Atomica Bionda e Hobbs & Shaw, David Leitch, che supervisionerà anche la sceneggiatura scritta da Zak Olkewicz e basata sul romanzo giapponese Maria Beetle, il secondo capitolo della saga sui killer firmata dell’autore best seller Kotaro Isaka.

