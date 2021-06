Big Mouth: ecco il cast vocale dello spin-off sugli Hormone Monsters

Big Mouth è la popolare serie animata di Netflix che, prossimamente, avrà anche uno spin-off dedicato intitolato Human Resources. Da poco sono stati rivelati i membri del cast vocale che andranno a comporre il gruppo che darà vita ai character dello spin-off di Big Mouth.

Human Resources sarà una storia ambientata direttamente sul luogo di lavoro, e che metterà al centro gli Hormone Monsters. Lo spin-off era stato già annunciato nel 2019, come parte di un accordo che porterà Big Mouth ad arrivare fino alla sesta stagione.

Nick Kroll e Maya Rudolph riprenderanno i ruoli degli Hormone Monsters che hanno già occupato in Big Mouth, ed a loro si unirà l’attore del Saturday Night Live Aidy Bryant; e poi ancora ci saranno Randall Park (WandaVision, Fresh Off the Boat), e Keke Palmer (Hustlers). Ci sarà anche il ritorno di David Thewlis, assieme a Brandon Kyle Goodman, che è già apparso come voce originale in Big Mouth 4. Non sono state date notizie sul possibile ritorno o meno di Jean Smart nei panni di Depression Kitty.

Nick Kroll, Andrew Goldberg, Mark Levin, Jennifer Flackett, e Kelly Galuska sono i membri del team creativo di Big Mouth, che faranno anche da produttori esecutivi di Human Resources.