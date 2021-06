Il Signore degli Anelli: la trilogia torna al cinema in versione rimasterizzata

Un’estate tolkeniana al cinema: finalmente potremo rivivere le avventure nella Terra di Mezzo in sala grazie alla riproposizione, nella sua versione più recente, della trilogia di Peter Jackson de Il Signore degli Anelli.

Non è ancora giunto un comunicato ufficiale di Warner Bros. in merito, ma a quanto pare le date sono già state decise per il nostro Paese, e prevedono la proiezione della versione rimasterizzata in 4K più recente, supervisionata dallo stesso Jackson, seguendo quanto già fatto negli States a inizio anno.

Il calendario dovrebbe essere il seguente:

Dal 22 al 26 luglio: Il Signore degli Anelli – La compagnia dell’Anello

Dal 27 al 30 luglio: Il Signore degli Anelli – Le due Torri

Dal 31 luglio al 4 agosto: Il Signore degli Anelli – Il ritorno del Re

Ovviamente non in tutte le sale si potrà sperimentare una vera visione IMAX 4K, ma la differenza qualitativa rispetto alle vecchie versioni in pellicola sarà comunque sensibile in qualunque cinema. Si tratta, ad ogni modo, di un’opportunità imperdibile sia per chi voglia fare un tuffo nei ricordi -a circa vent’anni dall’uscita originale del primo film- sia per chi, invece, all’epoca era ancora troppo piccolo per averne un vero ricordo o semplicemente per andare al cinema. E c’è un’intera generazione che potrà scoprire questa pietra miliare del cinema fantastico nel modo migliore.

Naturalmente appena avremo aggiornamenti riguardo a prevendite, sale coinvolte e specifiche tecniche varie ve le comunicheremo.

