Splinter Cell, Captain Laserhawk e Far Cry diverranno delle serie animate su Netflix

La sempre poliedrica Ubisoft decide di scendere in campo in tv con Netflix, proponendo ben tre serie animate tratte da sue IP. Curiosamente, però, non si tratta né di Assassin’s Creed (la sua saga più popolare, che dovrebbe comunque vedere presto un adattamento televisivo) né di Prince of Persia, ma di franchise che di primo acchito potrebbe venir difficile immaginare in stile anime: Splinter Cell e due differenti incarnazioni di Far Cry.

Netflix and @Ubisoft are developing a brand new Far Cry animated series. #GeekedWeek pic.twitter.com/BX4FkS9v5r — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 11, 2021

Splinter Cell riprenderà il celebre personaggio dell’agente segreto Sam Fisher, impegnato in missioni specialissime e molto pericolose per la salvaguardia della pace. La serie sarà sceneggiata da uno degli autori di John Wick, Derek Kolstad.

Here's your first look at the Splinter Cell animated series, an adaptation of the bestselling @Ubisoft game. Derek Kolstad, creator of the John Wick franchise, is onboard to write the series.

#GeekedWeek pic.twitter.com/c3vjJV0wfR — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 11, 2021

Di Far Cry, dicevamo, avremo ben due versioni. Una è ancora avvolta nella nebbia, poiché è stato presentato unicamente il logotitolo; dell’altra, invece, un entusiasta Adi Shankar (produttore, tra le altre cose, del Dredd del 2012 e della serie animata di Castlevania) ci ha presentato alcune immagini raccontandoci che Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix sarà una serie in sei atti ispirata da Far Cry 3, con un look cyberpunk tipicamente anni ’90 per via di design e colori acidi, realizzato dallo Studio Bobby Pills.

Breaking news! @Ubisoft allowed me to create a new Universe for them that acts as a “Blood Dragon remix” of all Ubisoft properties … think Captain N: The Game Masters but good … or the Bootleg Universe short films without copyright infringement! 1/3 pic.twitter.com/FuwZZji2J7 — Adi Shankar (@adishankarbrand) June 11, 2021

The animation is being done by @bobbypills we’ve blended a plethora of art styles to deliver a visually distinct nostalgic acid trip. Mehdi Leffad is our series director. Artist "Balak" is the creative director of Bobby Pills also overseeing this production. pic.twitter.com/ntmzyWjTzp — Adi Shankar (@adishankarbrand) June 11, 2021

Nessuna delle tre serie è al momento pronta per essere trasmessa, anche se Captain Laserhawk sembra a buon punto: speriamo di avere presto delle date di riferimento.

