Il Signore degli Anelli: annunciato un film d’animazione!

Dopo la serie TV che verrà sviluppata da Amazon Prime Video, i progetti dedicati a Il Signore degli Anelli proseguono: Warner Bros e New Line Cinema hanno annunciato lo sviluppo di The Lord of the Rings: The War of Rohirrim, un film d’animazione dedicato ai racconti di J.R.R. Tolkien.

Il film d’animazione su Il Signore degli Anelli sarà ambientato prima delle vicende della trilogia di Peter Jackson, facendo quindi da prequel, ed avrà luogo 260 anni prima delle vicende della storia de Il Signore degli Anelli. Al centro della storia ci sarà Helm Hammerhand, il nono re di Rohan, che ha passato la maggior parte del periodo del suo regno a combattere una lunga e faticosa guerra. Il film avrà a che fare anche con l’origine del Fosso di Helm.

New Line Cinema lavorerà assieme alla Warner Bros. Animation per sviluppare questo progetto che verrà diretto da Kenji Kamiyama. Joseph Chou, Jeffrey Addiss e Will Matthews faranno da sceneggiatori, Philippa Boyens farà da consulente.

I produttori del progetto saranno Jospeph Chou, Jeffrey Addiss e Will Matthews.

Carolyn Blackwood di Warner Bros. Pictures ha dichiarato: