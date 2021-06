Arcane: la prima clip e le immagini dell’anime Netflix su League of Legends

Netflix Geeked Week si avvia alla conclusione, ma gli annunci di oggi si rivelano scoppiettanti: ecco nuove immagini inedite da Arcane, spin-off del popolarissimo videogioco League of Legends, che ci fornirà inedite informazioni di background sui personaggi di Jinx e Vi. “Non c’è niente di meglio di una piccola rivalità tra fratelli”.

Nothing like a little sibling rivalry.

Watch the first clip from #Arcane, the @LeagueofLegends animated series coming fall 2021 to Netflix. #GeekedWeek pic.twitter.com/m25ciGHr9M

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 11, 2021