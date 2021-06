The Mandalorian 3 uscirà nel 2022, lo spin-off su Boba Fett a dicembre

Confermata a dicembre l'uscita su Disney+ di The Book of Boba Fett, mentre The Mandalorian 3 non arriverà prima del 2022.

Collider ha rivelato alcune notizie che interesseranno tutti gli appassionati di Star Wars: sembra, infatti, che The Mandalorian 3 non uscirà prima della fine del 2022, mentre la serie TV spin-off dedicata a Boba Fett pare abbia concluso le riprese, ed è certo che arriverà su Disney+ entro dicembre.

Le riprese di The Mandalorian 3 non inizieranno prima della fine del 2021, o addirittura inizio del 2022, e tutto questo a causa degli impegni di Pedro Pascal, impegnato anche sul set di The Last of Us. Sempre secondo quanto riferito da Collider, The Book of Boba Fett sarà una sorta di collegamento tra The Mandalorian 2 e The Mandalorian 3, fungendo quindi da The Mandalorian 2.5.

Per quanto riguarda la serie su Obi-Wan Kenobi le riprese sono in corso, e gli studi di registrazione insonorizzati che sono stati utilizzati per The Mandalorian sarebbero attualmente occupati da questa produzione.

Intanto sia Pedro Pascal che Ewan McGregor sono comparsi ad Actors in Actors, con Pascal che ha confermato che le riprese di The Mandalorian 3 non sono ancora iniziate. Tutto ciò smentisce i rumor di qualche tempo fa che parlavano di aprile scorso come periodo d’inizio delle riprese della serie sul mandaloriano.