Mobile Suit Gundam Hathaway: trailer del nuovo film di Gundam in arrivo su Netflix

La giornata odierna della Netflix Geeked Week è stata densa di animazione, in particolare giapponese: l’annuncio relativo a Mobile Suit Gundam Hathaway è arrivato inatteso ma anche molto gradito. Ecco dunque il trailer ufficiale.

The next entry in the Gundam series is coming. Catch the trailer for Mobile Suit Gundam Hathaway. #GeekedWeek pic.twitter.com/xgfeAAe3eg — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 10, 2021

Questa la sinossi della pellicola:

Dopo la celebre ribellione di Char avvenuta nella serie classica di Gundam, Hathaway Noa guida un’insurrezione contro la Federazione Terrestre, ma l’incontro con un ufficiale nemico e una donna misteriosa ne cambieranno il destino…

Mobile Suit Gundam Hathaway, rimandato in patria causa pandemia, arriva ora in streaming su Netflix per la gioia dei tanti appassionati ufficiali. La storia, canonica rispetto all’universo narrativo della prima incarnazione del Real Robot di Sunrise, è stata originariamente scritta dal creatore della serie Yoshiyuki Tomino in forma di romanzo, parte di una saga di tre che diverrà, allo stesso modo, una serie di tre film.

