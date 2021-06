Loki: su Rotten Tomatoes sia pubblico che critica approvano quasi al 100%

La serie TV su Loki ha appena fatto il suo esordio su Disney+, e sia pubblico che critica hanno espresso la propria approvazione su Rotten Tomatoes, con un apprezzamento sull’aggregatore di recensioni che arriva quasi al 100%. Stiamo parlando, infatti, del 95% di approvazione della critica, e del 94% da parte del pubblico.

Il giudizio complessivo della critica su Rotten Tomatoes dedicato a Loki parla di:

Un delizioso diversivo all’interno del Marvel Cinematic Universe, con Tom Hiddleston che si trasforma da villain in antieroe, con un piccolo supporto da parte di Owen Wilson, per una serie che è affascinante, ed allo stesso tempo vagamente pericolosa come il suo stesso protagonista.