I segreti delle attrazioni Disney arriva il 16 luglio su Disney+

Da generazioni, le attrazioni Disney in tutto il mondo hanno incantato i visitatori in modi magici, e venerdì 16 luglio Disney+ presenterà in anteprima tutti gli episodi della sua nuova serie originale intitolata I segreti delle attrazioni Disney per celebrare l’uscita del lungometraggio Disney Jungle Cruise, che sarà disponibile dal 28 luglio nelle sale italiane e dal 30 luglio su Disney+ con Accesso VIP.

La serie in 10 episodi, narrata da Paget Brewster, offre agli spettatori uno sguardo in esclusiva “dietro le quinte” delle attrazioni e delle destinazioni più amate nei parchi e nei resort Disney di tutto il mondo, da “Jungle Cruise” a “it’s a small world” alla “Haunted Mansion” a “Star Wars: Galaxy’s Edge”.

Gli spettatori potranno ascoltare la storia unica che si cela dietro ogni castello dei Parchi e scoprire come gli Imagineers Disney li abbiano progettati e costruiti. La serie svela inoltre la complessità dei sistemi di trasporto di ogni parco e come è nato l’iconico Disneyland Hotel.

I segreti delle attrazioni Disney racconta la ricca e sorprendente storia dei parchi Disney utilizzando filmati inediti e fotografie d’archivio per svelare come sono nate le attrazioni e come sono state perfezionate nel corso degli anni con l’emergere di nuove idee e l’evoluzione della tecnologia.

Oltre a includere rare interviste con Walt Disney, ogni episodio presenta anche interviste esclusive ai personaggi premiati con i Disney Legends e a decine di Imagineers passati e presenti, tra cui Bob Weis, Jeanette Lomboy, Kim Irvine, Scott Trowbridge, Tom Fitzgerald, Scot Drake, Carmen Smith, Joe Rohde e altri ancora che svelano i segreti dei parchi e come le attrazioni iconiche Disney siano state portate in vita.

Per la prima volta vengono rivelate le incredibili storie di come la Haunted Mansion sia stata riempita con 999 fantasmi, di come la Twilight Zone Tower of Terror si sia trasformata in Guardians of the Galaxy – Mission: BREAKOUT! (sfidando la gravità) e perché Space Mountain abbia impiegato così tanto tempo per il lancio.

Tutti e 10 gli episodi saranno disponibili in streaming da venerdì 16 luglio su Disney+:

“Jungle Cruise”

“Haunted Mansion”

“Star Tours”

“The Twilight Zone Tower of Terror”

“I castelli”

“Disneyland Hotel”

“Space Mountain”

“it’s a Small World”

“Mezzi di trasporto”

“Hall of Presidents”

Gli executive producer de I segreti delle attrazioni Disney sono Dwayne Johnson, Dany Garcia, Hiram Garcia, Brian Gewirtz e Kevin Hill di Seven Bucks Productions e Brian Volk-Weiss, Robin Henry e Cisco Henson di The Nacelle Company. Brian Volk-Weiss è il regista della serie.