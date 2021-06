Internet down globale: migliaia di siti irraggiungibili per un disservizio di Fastly

No non è colpa della vostra connessione internet: in queste ore migliaia di siti in tutto il mondo stanno dando dei problemi.

No, non siete voi. Smettetela di torturare il vostro router o di imprecare contro il vostro operatore telefonico: moltissimi siti internet stanno sperimentando seri e gravi disservizi. Succede in tutto il mondo, la causa va ricercata in alcuni problemi tecnici della rete di Fastly, uno dei servizi più usati per la gestione della cache. Fastly poco dopo la comparsa dei problemi ha confermato la natura dei guasti.

In alcuni casi il sito che state cercando di visitare potrebbe risultare semplicemente irraggiungibile, in altri i disservizi potrebbero riguardare pagine specifiche, oppure essere solamente temporanei. Molti dei siti coinvolti restituiscono il messaggio d’errore “Error 503 Service Unavailable“.

Il problema, apprendiamo da una recente agenzia stampa di Adnkronos, riguarda un gran numero di siti d’informazione. Anche italiani:

I siti del Corriere della Sera e della Gazzetta dello Sport irraggiungibili. In contemporanea, i siti dei due quotidiani Rcs risultano inaccessibili: in entrambi i casi, l’utente si trova davanti una pagina con il messaggio ‘Error 503 Service Unavailable’. Lo stesso messaggio compare anche sulla pagina del sito del quotidiano britannico Guardian.

Sono down anche Amazon e Twitch, rendendo gli acquisti o guardare le dirette difficile o impossibile. Down anche Reddit e la lista è ancora lunga.

La crescente centralizzazione dei principali servizi alla base delle infrastrutture di rete e dei siti internet – dal Cloud computing ai server, passando, appunto, per la gestione della cache -, negli ultimi mesi e anni ha dato più di qualche problema, sollevando diversi interrogativi sul futuro della rete. Ad inizio anno un violento incendio ha compromesso un data center di OVH, mandando offline migliaia di siti in tutto il mondo — incluse alcune realtà della galassia di NetAddiction, l’editore di Lega Nerd. Ne avevamo parlato qua: