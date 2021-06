Elon Musk ride sulle presunte minacce di Anonymous

Nel week-end ha fatto notizia un video attribuito al gruppo di hacktivisti di Anonymous, un video in cui il gruppo avrebbe messo in guardia Elon Musk dal continuare a fomentare la già critica precarietà del criptomercato. Non tutti sono convinti che la clip intimidatoria sia stata effettivamente partorita dai noti hacker e su internet sono subito emerse parodie, parodie che il potente miliardario non ha mancato di commentare con delle grasse risate.

🤣🤣 — Elon Musk (@elonmusk) June 7, 2021

Il video in questione, Anonymous Part II, presenta in chiave ironica la lettura secondo la quale il precedente videomessaggio sarebbe solamente un fake creato ad arte da oppositori “politici” di Tesla, la celebre azienda di automotive elettrico guidata proprio da Musk.

Lo scherno è stato creato da @CJ_NFA, noto fan di Musk e della sua azienda, il quale di fatto ha creato un prodotto confezionato su misura per soddisfare l’ironia del personaggio sudafricano. Missione riuscita: nel giro di poche ore Elon Musk ha esplicitato la sua ilare approvazione con un paio di emoticon piazzate strategicamente.

Ora non resta che vedere se gli autori della clip originale fossero effettivamente personaggi interni al gruppo di hacker e, nel caso, come abbiano intenzione di interpretare la leggerezza dimostrata dal loro bersaglio.

A prescindere dal loro intervento, Musk è costantemente tenuto d’occhio delle autorità che sorvegliano il Mercato di Wall Street proprio a causa dei suoi atteggiamenti capricciosi nei confronti delle criptovalute, visti possibilmente come una strategia per manipolare artificiosamente il valore delle proprie imprese.

