Cowboy Bepop: un teaser rivela le musiche del live-action di Netflix

Cowboy Bepop è uno dei progetti live-action più attesi sulla piattaforma streaming Netflix, che ha approfittato della Geeked Week per rivelare un primo teaser in cui ha presentato le musiche che accompagneranno l’adattamento, realizzate sempre da Yoko Kanno, che ha già lavorato alla soundtrack originale. Inoltre è stato reso noto che la serie uscirà in autunno, senza però essere comunicata una data specifica.

Qui sotto potete vedere il teaser dedicato a Cowboy Bebop.

Yoko Kanno returns to transport you back into space in the live-action Cowboy Bebop series, out later this year! #GeekedWeek https://t.co/ZW96UzErn9 — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 8, 2021

Nel filmato si può vedere anche John Cho che vestirà i panni del cacciatore di taglie Spike Spiegel. Oltre a Cho Cowboy Bebop avrà tra i protagonisti Daniella Pineda nei panni di Faye Valentine, Mustafa Shakir come Jet Black, Alex Hassell che farà Vicious, Elena Satine che sarà Julia, e Corgi come Ein. Il progetto è sviluppato da André Nemec (Alias, Without Remorse) e Jeff Pinkner (Fringe, Alias), ed è stato scritto da Christopher Yost (Thor: Ragnarok, The Mandalorian).

Sebbene sia stato trasmesso solo per 26 episodi, Cowboy Bebop è una delle serie anime più popolari di tutti i tempi sia in Giappone che negli Stati Uniti. Originariamente andato in onda nel 1998, Cowboy Bebop è stato anche un enorme successo di critica e ha ispirato una serie di manga, videogiochi e un adattamento in un film d’animazione all’inizio del 2001. Ambientata nel 2071, la serie segue le avventure futuristiche di un cacciatore di taglie e del suo equipaggio a bordo dell’astronave conosciuta come Bebop.