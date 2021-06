…Altrimenti ci arrabbiamo!, l’inatteso remake annunciato da Christian De Sica

I film con Bud Spencer e Terence Hill sono dei veri cult della commedia d’azione degli anni ’70 e ’80, amatissimi in paesi come l’Italia e la Germania: i due attori sono delle vere icone, specialmente in coppia, e nessuno si aspettava di vedere un remake di un classico come …Altrimenti ci arrabbiamo!, remake che l’attore Christian De Sica ha rivelato in tv durante un’ospitata nel programma Rai Da noi… a ruota libera.

Invitato per parlare della sua carriera, della sua vita privata e dei suoi ultimi lavori (fra un paio di giorni sarà al cinema in Comedians, nuovo film di Gabriele Salvatores, dove ha una partecipazione) l’interprete simbolo dei “cinepanettoni” ha rivelato i suoi progetti futuri:

Ho fatto un sacco di cose quest’anno, perché adesso ho già girato un film con Alessandro Siani che si chiama Chi ha incastrato Babbo Natale, che uscirà il prossimo Natale, e fra pochi giorni inizio un altro film che si chiama Altrimenti ci arrabbiamo… [sai] quel film con Bud Spencer e Terence Hill? …Dove io faccio il cattivo e Bud Spencer e Terence Hill li fanno Roja [Alessandro, ndr] e Pesce [Edoardo, ndr].

Trovate il video su Rai Play, a quest’indirizzo: la rivelazione è in chiusura di intervento a 25 minuto e 40 secondi.

La rivelazione arriva con estrema nonchalance: non c’era alcuna avvisaglia in merito e non abbiamo altre informazioni a riguardo della produzione o altro. Il film originale uscì nel 1974, con la regia di Marcello Fondato e la sceneggiatura dello stesso Fondato e di Francesco Scardamaglia.

