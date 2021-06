Aeronautica, per la prima volta un drone ha rifornito in volo un caccia militare (video)

Per la prima volta nella storia, l’aeronautica militare degli USA ha usato un drone per rifornire in volo un caccia militare Boeing F/A-18 Super Hornet. Come spiegano i vertici militari americani, si tratta di una pietra miliare di fondamentale importanza, che potrebbe giocare un ruolo importante nell’estensione del raggio d’azione dei caccia americani.

L’UAV, proprio come il Super Hornet, è di produzione della Boeing, uno dei più importanti contractor della Difesa a stelle e strisce.

Aviation history!

“This flight lays the foundation for integration into the carrier environment, allowing for greater capability toward manned-unmanned teaming concepts.” #MQ25 is the first unmanned aircraft to ever refuel another aircraft.

STORY➡️ https://t.co/ktUc25G7hW pic.twitter.com/1flwSBuMUD

— U.S. Navy (@USNavy) June 7, 2021