Rainbow Six Quarantine ha deciso fosse meglio cambiare nome

Ci stiamo ancora riprendendo da una pandemia che ha stravolto l’esistenze di tutto il globo, sarà per questo che Ubisoft ha scelto di cambiare il nome all’ultima iterazione videoludica della saga di Rainbow Six. Il prossimo episodio non sarà più Rainbow Six Quarantine, bensì Rainbow Six Extraction.

Magari verrebbe da pensare che si tratti di un buonismo eccessivo, di un’attenzione superflua, tuttavia la trama del titolo in questione non aiuta di certo a mantenere un profilo basso, visto i tempi che corrono: un parassita alieno è sfuggito da un laboratorio che stava eseguendo pericolosi esperimenti e ora il mondo intero è sull’orlo dell’annichilimento.

Rainbow Six Extraction dovrebbe, da quello che si evince a oggi, ricalcare le meccaniche di Rainbow Six Siege, ma trasferendo l’attenzione da un multiplayer PvP a uno PvE nel quale un team di spec ops dovrà infiltrarsi nei laboratori in questione per estrarre materiali e scienziati prima che l’invasore prenda il controllo.

Ubisoft fornirà maggiori informazioni sul gioco nell’arco della settimana, in occasione dell’Ubisoft Forward che si terrà il 12 giugno prossimo venturo. Pro forma, è necessario sottolineare che l’azienda videoludica non abbia in alcun modo giustificato la variazione del titolo, ma c’è da dubitare che gli addetti alle relazioni con la stampa abbiano da fornire spiegazioni più convincenti di quelle pandemiche.

