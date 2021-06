L’ultimo mercenario: il ritorno di Jean-Claude Van Damme passa da Netflix

Jean-Claude Van Damme, dopo una breve pausa (manca dagli schermi dal 2019) torna con una nuova pellicola d’azione, in cui non manca di deliziarci con le sue mosse distintive… tra cui non può certo mancare la leggendaria spaccata!

La pellicola vede JCVD nei panni di un infallibile mercenario, che torna in azione dopo il suo ritiro per salvare il figlio: nonostante l’azione sia preponderante, nel trailer non possiamo non notare la quantità di ironia presente.

you know it can only be a Jean-Claude Van Damme movie when you see this: pic.twitter.com/dKhh0GoO4A — Netflix (@netflix) June 7, 2021

Questa la sinossi ufficiale:

Un misterioso agente segreto screditato dal proprio governo deve tornare in Francia quando il figlio è incastrato da un’organizzazione terrorista internazionale.

Il film, in arrivo su Netflix il 30 luglio, è diretto da David Charhon, mentre la sceneggiatura è opera dello stesso Charhon e di Ismael Sy Savane. Nel cast anche Alban Ivanov, Assa Sylla e Samir Decazza.

