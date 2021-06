Indiana Jones 5: le prime foto dal set mostrano treni nazisti e Indy da giovane

Come preannunciato, Indiana Jones 5 è in corso d’opera, con Harrison Ford già in prima linea per girare le prime scene della nuova avventura dell’iconico personaggio presso i set appositamente allestiti nel North Yorkshire Moors Park. Nelle prime foto, tuttavia, Ford non è ancora visibile…

Indiana Jones 5. Não se se gosto do rumo que isso está tomando. pic.twitter.com/VRX0tUoKPe — 𝕭𝖗𝖚𝖓𝖔 𝕳𝖔𝖋𝖋𝖒𝖆𝖓𝖓 𝕵𝖗. (@aneldecaveira) June 7, 2021

Here’s some photos of the young Indiana Jones on set.. (it’s a stuntman in a mask!) https://t.co/9UztK9kr0v — Mark Murphy (@thricechampion) June 6, 2021

L’unico attore di cui abbiamo una qualche visuale è un uomo dotato di maschera in sella a una moto: presumibilmente si tratta dello stuntman di Ford mentre interpreta una scena con Indy da giovane.

Indiana Jones 5 FIRST LOOK: Crew transform a steam train into a Nazi carrier engine in the North Yorkshire Moors as filming is set to finally begin after long delays due to Covid. https://t.co/pz5Cy61VXY — Eugene Mecke Jr (@emeckejr) June 4, 2021

Exclusive photos from the set of the next Indiana Jones movie currently being filmed in the UK. The Yorkshire Post & Daily Mail has published these photos giving the public a sneak peek at the next Indy Adventure.#TheYorkshirePost #DailyMail pic.twitter.com/X9raRbSV56 — Imre Jambor (@imis007) June 5, 2021

Per il resto, l’ambientazione prevede auto d’epoca, automezzi vari e un vero treno a vapore a cui sono state aggiunte insegne naziste: non è ben chiaro se fanno parte della scena con giovane Indiana, ma è probabile.

More set photos from the new Indiana Jones movie! Courtesy Daily Mail pic.twitter.com/7fak471dXH — Imre Jambor (@imis007) June 5, 2021

Sulla trama del film sappiamo ancora molto poco, a parte che alcune scene saranno ambientate in Inghilterra e altre, invece, in Sicilia. Il film sarà diretto (e sceneggiato) dal James Mangold di Logan: The Wolverine, con Steven Spielberg come produttore e supervisore. Nel cast, sono per ora confermati, oltre a Harrison Ford, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Phoebe Waller-Bridge, Boyd Holbrook e Shaunette Renée Wilson.

