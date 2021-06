Generazione 56k: il trailer della serie Netflix con i The Jackal

Netflix Italia ha appena diffuso il trailer della serie TV intitolata Generazione 56k, che vedrà al lavoro il fenomeni del web dei The Jackal. Si tratta di una produzione i cui episodi verranno distribuiti sulla piattaforma streaming a partire dall’1 luglio.

Questo è il trailer di Generazione 56K.

Questa è la sinossi diffusa da Netflix:

Italia, fine anni ’90: sulla piccola isola di Procida sbarca finalmente Internet, sconvolgendo per sempre le vite amorose dei piccoli Daniel, Matilda, Luca e Sandro. Vent’anni più tardi sarà sempre Internet a farli riconnettere, dimostrando che, anche in un mondo completamente cambiato, certi sentimenti non cambiano mai.