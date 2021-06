1982: un documentario sull’anno più Geek di sempre

Il 1982 è stato definito da alcuni appassionati come l’anno più Geek di sempre, e per questo motivo un crowdfunding si è posto come obiettivo quello di realizzare un documentario su quest’annata cinematografica che ha regalato ai Geek, e non solo, alcuni dei migliori film di genere di sempre.

Ecco alcuni dei titoli usciti durante quel 1982: E.T. – L’extraterrestre, Blade Runner, The Dark Crystal, Tron, Conan Il Barbaro, Star Trek II: L’ira di Khan, Poltergeist, Rambo, Rocky III, Tootsie, Interceptor – Il guerriero della strada.

Il documentario è realizzato da dei veri e propri professionisti del settore: parliamo dei produttori Mark A. Altman (che ha lavorato alla serie TV Pandora, ed è tra gli autori dei libri di Star Trek: The Fifty-Year Mission), Roger Lay, Jr. (Star Trek: The Roddenberry Vault, The Twilight Zone 60th: Remembering Rod Serling) e di Thomas P. Vitale (Slasher, Pandora).

Questi tre autori intendono offrire ai fan:

Una visione definitiva di quello che è stato l’anno Geek per eccellenza. 1982: Greatest Geek Year Ever! non è solo un documentario, è un momento storico che ha offerto agli appassionati alcuni dei migliori film di sempre, con grandi blockbuster e classici indimenticabili.

Questa è la pagina di Kickstarter in cui si può finanziare il crowdfunding. L’obiettivo dei produttori è quello di far uscire il documentario entro giugno 2022.