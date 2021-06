Out e i contenuti LGBT+ su Disney+ non saranno i benvenuti in Russia

L'autorità per le comunicazioni russa ha formalmente fatto presente a Disney che titoli come il cortometraggio Out sono contro la legge del Paese.

Negli ultimi anni, diversi film o telefilm hanno subito, in Russia, tagli più o meno diretti in scene che presentano temi o personaggi che deviano, in qualche modo, dalla “normale” morale sessuale. Si tratta di un problema che affligge molte pellicole e che potrebbe divenire un problema serio per Disney per opere presenti su Disney+, come il cortometraggio Out.

In Russia, difatti, sebbene l’omosessualità non sia reato, è proibita la “propaganda alle relazioni sessuali non tradizionali” in seguito a una legge del 2013 che bandisce questo tipo di contenuti e punisce i colpevoli con severe multe o, addirittura, il carcere.

Se i riferimenti a personaggi o situazioni “non conformi” vengono solitamente semplicemente tagliati a livello di montaggio o mascherati a livello di adattamento (e accade piuttosto spesso), opere con al centro tematiche LGBT+ divengono letteralmente impubblicabili. Tra queste, il cortometraggio Out di Steven Clay Hunter, presente su Disney+ già dall’anno scorso e con protagonista un uomo che si ritrova in difficoltà a fare coming out coi genitori.

Il Roskomnadzor, l’autorità regolatrice delle comunicazioni russa, ha avvisato Disney (probabilmente in previsione dell’arrivo, entro l’anno, della piattaforma Disney+ anche sul territorio russo) di non distribuire opere o informazioni che “negano i valori della famiglia e promuovono relazioni sessuali non tradizionali”, in particolare presso i bambini.

Disney non ha ancora risposto ufficialmente alla richiesta: attendiamo ulteriori evoluzioni di questa situazione, chiaramente problematica e insostenibile: la legge in questione si rifà, oltre che a film e telefilm, a ogni tipo di opera mediatica, comprese le pubblicità.

Questa la sinossi di Out, che trovate su Disney+, anche doppiato in italiano (e senza censure, per fortuna):

Nella vita di Greg trovano normalmente posto la famiglia, l’amore e una cagnolina molto vivace. Ma il giovane nasconde un segreto e oggi, con l’aiuto della furba cagnolina e di un pizzico di magia, Greg potrebbe scoprire di non avere, in realtà, nulla da nascondere.

