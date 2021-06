Dragon Ball Z: Zack Snyder sarebbe disponibile a girarne un live action

Sembra che oramai, intervistando Zack Snyder, non si possa fare a meno di chiedergli un parere sui rumor che coinvolgono i suoi film, sia che si tratti di sequel o versioni alternative di quelli già girati sia che si tratti di possibili nuove pellicole “tratte da”. Tra queste, arriva oggi la sua opinione su Dragon Ball Z e gli anime in generale.

Alla domanda “Gireresti un film tratto da un anime? E, specificamente, da Dragon Ball Z?” la sua risposta è stata

Lo prenderei in considerazione: in generale, farei un remake o un live action di un anime. Sarebbe divertente. Amo l’animazione, vedo anche tonnellate di anime, insieme a mio figlio, che è ancora troppo piccolo per guardarli ma… li guarda lo stesso!

Sicuramente, il suo stile ipercinetico si abbinerebbe bene all’azione in stile anime, e del resto i combattimenti aerei di Man of Steel, già dieci anni fa, ricordavano davvero molto quelli di Dragon Ball Z. Ad ogni modo, non è una dichiarazione di intenti da parte del regista, si tratta solo di una proposta dell’intervistatore, Tyrone Magnus, sul suo canale YouTube.

Fatto sta che, nel corso degli anni, molti hanno avanzato la teoria che Man of Steel (e altri suoi lavori, in primis Sucker Punch) siano ispirati anche all’estetica degli anime, spesso producendo anche delle gustose parodie.

Tra le altre cose, Magnus ha chiesto a Snyder riguardo ad altri rumor che lo riguardano, compresi quelli sui film Marvel (in particolare su Ghost Rider), e se ha avuto contatti con Disney e/o Marvel Studios. Snyder si è messo a ridere, facendo intendere che non c’è nulla del genere tra i suoi programmi, mostrando però al contempo la cover di Elektra Lives Again, di Frank Miller, presa al volo dalla sua libreria. Miller è un autore caro a Snyder, del quale ha già adattato 300; Elektra, invece, è un personaggio generalmente legato a Daredevil, già portato al cinema e in tv senza troppa fortuna.

