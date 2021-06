The Suicide Squad: per Joel Kinnaman è il migliore film di James Gunn

Joel Kinnaman ha commentato la visione di The Suicide Squad, dichiarando che si tratta del migliore film di James Gunn.

The Suicide Squad è, secondo Joel Kinnaman, il migliore film in assoluto della carriera di James Gunn. L’attore ha rilasciato queste dichiarazioni a Variety, facendo ulteriormente salire le aspettative degli appassionati DC Comics che aspettano di vedere ad agosto il lungometraggio.

Per Joel Kinnaman The Suicide Squad è senza dubbio il migliore film di James Gunn. Ecco le sue dichiarazioni:

Abbiamo visto il film un paio di giorni fa, e fino ad ora è il miglior film di sempre di James Gunn. Ha portato il tutto su un altro livello, posso dire che è un lungometraggio folle, ed allo stesso tempo ha tutto ciò che mi aspettavo fin dall’inizio. Mentre giravamo sapevamo che avremmo fatto un qualcosa che avrebbe intrattenuto, e ne è venuto fuori, a mio parere, uno dei migliori film d’intrattenimento di sempre. Riesce a trasportarti e ad essere una buona commedia allo stesso tempo. Ma la cosa che mi ha sorpreso di più è stato il fatto che all’interno di tutto questo si erano riusciti a creare dei momenti, come delle bolle, piene di emozione ed impatto, ed anche delle scene visivamente toccanti. Si tratta di un qualcosa capace di trascendere il genere, diventando più grande.

Kinnaman ha continuato dicendo che The Suicide Squad sarà violento, divertente in maniera sciocca, e scioccante. “In un film del genere-ha concluso-sembrerà normale per chiunque vedere uno squalo gigante mangiare la testa di una persona, trovandosi subito dopo due personaggi che conversano tranquillamente.