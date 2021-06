The Flash: in un nuovo fumetto Hitler prende i poteri del supereroe

Immaginereste Hitler coi poteri di Flash? I fumetti servono anche a questo, ed in The Flash #770 Wally West si ritrova catapultato all’interno del contesto della Seconda Guerra Mondiale, dove dovrà vedersela con i soldati nazisti, e con Adolf Hitler in persona.

Wally si trova all’interno del corpo di Jay Garrick, il primo storico Flash, con il compito di ritrovare la Forza del Destino, un potere che è appartenuto, addirittura, anche a Gesù Cristo nel momento della crocifissione. E Hitler sembra essere ossessionato proprio dalla Forza del Destino, al punto tale che i nazisti riescono in qualche modo ad impossessarsene.

Ma, quella stessa forza che ha spinto il Flash di Wally nel corpo di Jay Garrick ora potrà essere sfruttata in qualche modo per contrastare Hitler. Il tiranno sarà dotato di quei poteri della Forza della Velocità che appartengono allo stesso Flash, ma Wally ha in mente un piano per togliere al pericolosissimo tiranno questa grande forza.

Il fumetto, che è uscito a fine maggio (ed è disponibile su Comixology), è stato scritto da Jeremy Adams, ed è stato disegnato da Jack Herbert, Kevin Maguire e Berat Pekmezci, con le inchiostrazioni di Jack Herbert e Berat Pekmezci, ed i colori di Michael Atiyeh e Berat Pekmezci. La copertina è stata realizzata da Michael Atiyeh e Brandon Peterson.