X-Files: Gillian Anderson ha avuto degli esaurimenti nervosi per la serie TV

Gillian Anderson è un’attrice di successo, ma il suo nome continua ad essere associato, nonostante tutte le sue partecipazioni, alla serie TV X-Files, e l’attrice ha ammesso che il telefilm l’ha condizionata molto durante la fase di lavorazione, a tal punto da farle avere diversi esaurimenti nervosi.

Gillian Anderson ha raccontato dei suoi esaurimenti nervosi dovuti a X-Files durante una roundtable con il The Hollywood Reporter:

Ho avuto quest’esperienza di mini esaurimenti nervosi durante la lavorazione delle nove stagioni, tanto che alla fine non volevo parlare della serie, non volevo vederla, né guardare fotografie. Dovevo immergermi subito in qualcosa di completamente diverso, magari in un progetto teatrale in un altro Paese.

Subito dopo aver fatto tutto questo, passato un po’ di tempo, ero di nuovo in grado di tornare a lavorare su X-Files. Tutto ciò perché lavoravo così tanto a questo telefilm che mi aveva separato completamente da me stessa, ed alla fine era come guardare un’altra persona allo specchio. Quando fai questa cosa per tanto tempo si creano delle conseguenze.