Toxic Avenger: Elijah Wood entra nel cast del film (rumor)

La casa indipendente Troma ha prodotto dei cult come Tromeo e Giulietta, e Toxic Avenger, che stanno tornando a prendere vita, considerando che è in lavorazione il reboot proprio di Toxic Avenger, e pare che nel cast del lungometraggio potrebbe esserci anche l’ex protagonista de Il Signore degli Anelli, Elijah Wood.

A rivelare il rumor è stato The Illuminerdi, che ha anche riportato che il ruolo di Elijah Wood nel reboot di Toxic Avenger sarebbe quello di Bob Garbinger, il capo del personaggio protagonista interpretato da Peter Dinklage.

Il sito descrive il character di Wood come la figura diabolica che è a capo di Garb X, un uomo che non si cura di nessuno, e che inizia a seminare morte e omicidi per diventare potente tanto quanto il Vendicatore Tossico.

La notizia del coinvolgimento di Wood risulta ancora più credibile per il fatto che il regista del progetto, Macon Blair, è un amico dell’attore, con cui ha collaborato nel 2017 per il film I Don’t Feel at Home in This World Anymore.

Ecco la sinossi del reboot Toxic Avenger, diretto da Macon Blair e con Taylour Paige.