Lupin: il cagnolino J’accuse ci fa il riassunto della Parte 1

Lupin Parte 2 arriverà l'11 giugno: in attesa dei nuovi episodi un ripassino è utile... ma anche molto dilettevole, se a farcelo è il buffo cane J'accuse.

Ricordate bene gli avvenimenti della prima tranche di episodi di Lupin, il serial Netflix con protagonista Omar Sy? Se la risposta è negativa e non avete tempo per rivederli prima dell’avvento della Parte 2, non temete: ci pensarà J’accuse a fare il punto della situazione, nel bizzarro nuovo video pubblicato dalla piattaforma streaming su YouTube.

Vi ricordiamo che la serie è stata creata da George Kay in collaborazione con François Uzan, e vede tra i suoi protagonisti anche Nicole Garcia, Clotilde Hesme, Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Shirine Boutella e Soufiane Guerrab, sotto la direzione di Ludovic Bernard e Hugo Gélin. Dopo i primi cinque episodi, andati in onda a gennaio, è ora la volta dei successivi cinque, che andranno a chiudere

Questa la sinossi della Parte 2 di Lupin:

Adesso si fa sul serio. Il desiderio di vendetta che Assane nutre nei confronti di Hubert Pellegrini ha consumato la sua famiglia. Ora si trova con le spalle al muro e deve escogitare un nuovo piano, anche se significa mettersi in pericolo.

