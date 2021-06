LEGO Monkie Kid: presentati ufficialmente i tre nuovi set emersi nei giorni scorsi

Appaiono sul sito LEGO online i tre nuovi set LEGO Monkie Kid visti già in vendita in un LEGO Store tedesco nei giorni scorsi.

03—Giu—2021 / 8:56 AM

Sono stati aggiunti nelle scorse ore sulle pagine di LEGO Shop online i tre nuovi set LEGO Monkie Kid che avevamo potuto ammirare nei leak passati grazie ad un LEGO Store tedesco che li aveva messi preventivamente in vendita e non erano scappati agli occhi attenti degli AFOL.

I tre set saranno disponibili dal 1° luglio e ci mostrano un altro splendido mech, un carroarmato maiale e, molto più interessante, un demone di ossa che, oltre ad essere composto da svariati pezzi “glow in the dark” (luminosi al buoi) è il risultato dell’unione dei vari sottogruppi del set i quali, una volta uniti in stile “Voltron”, creano un demone gigantesco che diventa anche uno scorpione.

LEGO 80028 Bone Demon

Pezzi: 1375

Prezzo: 99,99 Eur

LEGO 80025 Sandy’s Power Loader Mech

Pezzi: 520

Prezzo: 44,99 Eur

LEGO 80026 Pigsy’s Noodle Tank