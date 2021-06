Final Fantasy VII Remake Intergrade accoglie il branding della Red Bull

Final Fantasy VII Remake e Red Bull uniscono le forze per dar via a un evento promozionale che colpisce il Giappone sia online che offline. La nuova iterazione del videogame, prossimamente in commercio, è infatti accompagnata da un evento battezzato come “Break the Limit”, evento al quale i gamer potranno accedere comprando due lattine della famosa bevanda energetica.

La dedizione degli utenti, in-game e off-game, verrà coronata da un premio dall’indubbia utilità: un “Revival Earring” indistruttibile, accessorio che su carta sembra addirittura tanto potente da poter rovinare l’intera esperienza di gioco.

Non sono state fornite informazioni sull’eventuale trasposizione su scala mondiale di detta campagna, tuttavia la saga è tutt’altro che nuova al product placement. Nel film Final Fantasy: The Spirits Within – inutile che neghiate, è esistito – si trattava degli orologi Seiko, in Advent Children dei telefoni Panasonic, quindi è giunto Final Fantasy XV, il quale è andato in all-in e in maniera parecchio smaccata.

Se avete provato il gioco, sicuramente non vi sarete persi i noodle della Nissin, ma i richiami hanno raggiunto anche Vivienne Westwood, l’American Express e, se ci estendiamo all’antefatto di Kingsglaive, alle autovetture Audi, agli orologi Samsung Galaxy Gear e a Beats Electronics.

Ciò che è praticamente sicuro è invece che in Occidente non arriverà nessuno dei beni fisici che Red Bull ha preparato in tiratura limitata per premiare i consumatori appassionati di Final Fantasy. Oltre alla riproduzione materiale – e relativamente scadente – dell’orecchino in questione, l’azienda ha fatto costruire anche degli shaker, dei magneti, delle placche, dei bicchieri e, soprattutto, degli sgabelli ispirati al Seventh Heaven, il bar topico del settimo episodio della lunga serie di videogiochi di ruolo.

