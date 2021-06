Creed III: Jonathan Majors in trattative per il ruolo del rivale di Michael B. Jordan

Michael B. Jordan, che ora ha preso le redini della saga di Creed accettando anche il ruolo di regista per il terzo episodio, sembra fare dannatamente sul serio e, per il ruolo del suo rivale sul ring, vuole Jonathan Majors, noto fra le altre cose per Lovecraft Country e prossimamente villain del terzo Ant-Man nel ruolo di Kang il conquistatore.

L’attore, che vedremo presto anche in Devotion e The Harder They Fall, sarebbe effettivamente un ottimo acquisto per la pellicola e un avversario sicuramente credibile, ma l’accordo non è stato ancora siglato, probabilmente per permettere a Majors lo spazio di manovra necessario per far entrare una produzione così importante in mezzo a un’agenda già piuttosto piena, calcolando anche che il film uscirà nell’autunno del 2022, quindi con delle riprese abbastanza prossime.

Non conosciamo ancora i dettagli di massima della trama: sappiamo solo che la sceneggiatura è opera di Zach Baylin e Keenan Coogler, che Sylvester Stallone questa volta non riprenderà il ruolo di Rocky ma che ritroveremo Tessa Thompson e Phylicia Rashad nei panni di Bianca e Mary Anne.

