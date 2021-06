Thor: Love and Thunder – Taika Waititi annuncia la fine delle riprese del film Marvel

Taika Waititi ha sancito la fine delle riprese di Thor: Love and Thunder con una foto in cui è in posa assieme a Chris Hemsworth. Il regista del lungometraggio dei Marvel Studios ha reso nota la conclusione delle riprese con un post su Instagram in cui ha parlato anche del film, promettendo cose folli.

Qui sotto trovate il post con la foto di Taika Waititi e Chris Hemsworth per la fine delle riprese di Thor: Love and Thunder.

Ecco le parole di Waititi:

E questa è la fine delle riprese. A volte due persone si uniscono per ispirare il mondo e cambiare il cinema per sempre. In questa foto ci siamo io e Chris Hemsworth mentre siamo troppo fighi per fregarcene di qualsiasi cosa, tranne il fatto di fare un film che porterà alle persone gioia assoluta. Okay, non sembro così bello. Questo film è la cosa più pazzesca che abbia mai realizzato, e sono contento di essermi fatto il c***o, e di avere avuto dei risvegli nervosi, e tutto questo per permettervi di vedere il film a maggio 2022.

A replicare c’è stato Chris Hemsworth che ha scritto: “Questo film sarà f*****mente pazzesco, divertente, e capace di spezzare il cuore in due”.