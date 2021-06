The Suicide Squad: James Gunn presenta una canzone che diventerà un classico

James Gunn adora la musica pop anni Settanta e Ottanta, e la colonna sonora dei film sui Guardiani della Galassia ne è una prova evidente, ma anche The Suicide Squad sarà pieno di musica pop, a quanto pare, e Gunn ha parlato anche di una canzone che secondo lui diventerà un classico.

In un post su Twitter Gunn ha scritto:

Uno dei miei attuali artisti musicali preferiti ha scritto e registrato una canzone per The Suicide Squad, e mi sento come se fossi così vicino ad un nuovo classico del pop, a tal punto che mi sta andando in fiamme il cervello. L’ho continuato a cantare senza sosta per una settimana. Non vedo l’ora di condividerlo con voi…al più presto.