The Staircase: Sophie Turner nella serie TV di HBO Max con Colin Firth

La protagonista di Game of Thrones, Sophie Turner, si unisce ad un nuovo progetto di serie TV, entrando a far parte del cast di The Staircase, il telefilm crime che ha tra gli interpreti ingaggiati anche Colin Firth. La produzione del progetto è affidata ad HBO Max.

Sophie Turner interpreterà in The Staircase una delle figlie del personaggio interpretato da Colin Firth. La serie è basata sulla docuserie omonima, e su vari libri e report che raccontano la storia dello scrittore Michael Peterson, della sua famiglia allargata in Carolina del Nord, e della morte sospetta della moglie, Kathleen Peterson, una dirigente aziendale che ha fatto da madre e matrigna ad i cinque componenti della famiglia.

Toni Collette interpreterà Kathleen Peterson, e tra i protagonisti di The Staircase ci saranno anche Juliette Binoche, Rosemarie DeWitt e Parker Posey, che interpreterà il pubblico ministero Freda Black. Sophie Turner vestirà i panni di Margaret Ratliff, una delle figlie adottive di Michael Peterson.

Antonio Campos (The Devil All the Time) dirigerà gli otto episodi della serie limitata, che scriverà assieme a Maggie Cohn. I due faranno anche da showrunner e produttori esecutivi di The Staircase, che Annapurna Television produrrà assieme ad HBO Max.