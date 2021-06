The Conjuring – Per ordine del Diavolo: una scena tagliata dai titoli di coda?

Il regista di The Conjuring – Per ordine del Diavolo, Michael Chaves, ha svelato di aver tagliato una scena dai titoli di coda (no spoiler).

Uscirà nei cinema italiani domani, 3 giugno, The Conjuring – Per ordine del Diavolo, terzo film della saga di The Conjuring ed ennesimo tassello del Conjuring Universe. Il regista Michael Chaves svela, in questa videointervista, i motivi per cui hanno tagliato una mid-credit scene dai titoli di coda, che era pronta ma non è stata inserita nella versione finale della pellicola.

Ne avevamo una. Lascerò che il contenuto rimanga un mistero, sai però potrebbe tornare in qualche altra forma…

Cosa potrebbe intendere con “qualche altra forma”? Semplicemente che verrà inserita tra gli extra della versione Home Video? O che il concetto potrebbe venire direttamente espanso in un corto o direttamente nel prossimo film?

Eravamo davvero fieri del finale e ci sembrava desse davvero un senso di finitezza alla storia. Non voglio dire che non c’è una porta aperta per molti altri casi dei Warren e avventure dei Warren, ma c’era qualcosa qui che suonava proprio come il finale di una trilogia, e ci sembrava buono e solido come finale.

Insomma, regista e produttori non volevano “sporcare” il feeling del finale con un’anticipazione relativa al futuro, nonostante le mid-credit e le post-credit scene siano ormai state largamente sdoganate nei film facenti parte di un franchise.

Alla domanda se quindi in qualche modo si collegasse a un quarto o addirittura quinto film, Chaves risponde, tra il serio e il faceto:

In realtà era collegato all’ottavo film, ma era troppo complessa come cosa, l’abbiamo tolta anche per quello! Sai, si riferiva ad alcuni “cattivi” e alcune idee che abbiamo inserito in questo capitolo, espandendole… Sono lieto che non l’abbiamo inserito perché altrimenti a volte sembra che altrimenti sei costretto a collegarti a un successivo… e anche se amo questa cosa in quanto fan, ci sembrava giusto chiuderlo senza.

Si tratta senza dubbio di una scelta ponderata: del resto, tutti i film del Conjuring Universe sono, in qualche modo, collegati, ma spesso il collegamento tra gli specifici film si coglie solo all’ultimo, come succede ad esempio solo alla fine della visione di The Nun.

In questo nuovo film, Vera Farmiga e Patrick Wilson tornano a recitare nei panni di Lorraine e Ed Warren, sotto la direzione di Michael Chaves, che va a sostituire il nume tutelare della serie James Wan, qui solo in veste di produttore. Fanno parte del cast anche Ruairi O’Connor, Sarah Catherine Hook e Julian Hilliard.

Questa la sinossi ufficiale:

“The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo” narra un’agghiacciante storia di terrore,

omicidio e male oscuro, che ha sconvolto persino gli investigatori del paranormale Ed e Lorraine Warren. Uno dei casi più sensazionali da loro affrontati, inizia con la lotta per l’anima di un ragazzo, che ha portato i due demonologi a cose mai viste prima, segnando la prima volta nella storia degli Stati Uniti in cui un sospetto omicida avrebbe reclamato la sua possessione demoniaca come difesa.

