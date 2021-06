Lucifer: lo showrunner a proposito di Gwendoline Christie e dei costi del season finale

Joe Henderson, showrunner di Lucifer, ci assicura che il finale sarà spettacolare, e dice la sua su Gwendoline Christie nei panni del personaggio in The Sandman.

Abbiamo appena avuto modo di addentare (come un frutto proibito) la seconda parte della quinta stagione di Lucifer che già si parla della sesta, già girata e in attesa di finalizzazione e data d’uscita su Netflix.

Joe Henderson, co-showrunner della serie insieme a Ildy Modrovich, intervistato in proposito, ha rivelato che il meglio deve ancora venire, anche a livello di spettacolarità: l’episodio più costoso di sempre sarà contenuto, difatti, nella sesta stagione.

Anche se è probabilmente la stagione più intimista che abbiamo realizzato, ha anche l’episodio più costoso tra quelli fatti. Dunque, abbiamo ancora parecchio spettacolo da dare. Se pensate che il season finale della stagione 5 fosse roba grossa… il finale della stagione 6… ci è costato ancor di più. A voi le considerazioni.

Henderson si è poi lasciato andare in considerazioni riguardo al fatto che il personaggio di Lucifer Morningstar, prossimamente, arriverà anche in un’altra serie televisiva su Netflix, sempre tratta da un fumetto ideato da Neil Gaiman, ma in una versione decisamente più fedele alle pagine stampate originali, e con il volto di Gwendoline Christie:

Spettacolare. Per cominciare, è un’attrice fantastica. Poi apporterà un tono completamente differente al personaggio. La versione di The Sandman è molto diversa, e penso che prendere qualcuno che ha un’energia così diversa… penso sia semplicemente fantastico. Comunque, mi piacerebbe guardare le avventure di Gwendoline Christie e Tom Ellis, che recitano differenti versioni di Lucifer, che fanno un viaggio insieme.

La serie, che è diventata sempre più popolare nel corso delle stagioni grazie al salvataggio in extremis e a un passaggio di produzione da FOX a Netflix, è stata creata da Tom Kapinos, basandosi molto blandamente sull’omonimo personaggio Vertigo / DC Comics creato da Neil Gaiman, Sam Kieth e Mike Dringenberg. L’attuale quinta stagione è la penultima: la sesta è stata già girata e arriverà sui teleschermi prossimamente.

Il cast vede protagonisti Tom Ellis (Lucifer Morningstar), Lauren German (Chloe Decker), Kevin Alejandro (Daniel Espinoza), D. B. Woodside (Amenadiel), Lesley-Ann Brandt (Mazikeen Smith), Scarlett Estevez (Trixie Espinoza), Rachael Harris (Linda Martin) ed Aimee Garcia (Ella Lopez).

