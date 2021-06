La Notte del Giudizio per Sempre: pubblicati i nuovi inquietanti poster

In attesa dell’uscita de La Notte del Giudizio per Sempre, che negli Stati Uniti dovrebbe arrivare il 2 luglio, mentre in Italia è attesa per l’8 luglio, sono stati pubblicati dei nuovi poster dedicati ad alcuni dei protagonisti mascherati del lungometraggio. Si tratta di personaggi piuttosto inquietanti.

Qui sotto potete vedere i nuovi poster dedicati a La Notte del Giudizio per Sempre.

Il film sarà ambientato dopo gli eventi di Election Year ed avrà come protagonisti Adela (Ana de la Reguera) e Juan (Tenoch Huerta), due personaggi che trovano un po’ di conforto in un ranch del Texas, dove Juan inizia a lavorare per la famiglia Tucker. Il suo lavoro viene apprezzato dal capofamiglia Caleb, facendo scattare la gelosia del figlio Dylan. E così, la mattina dopo il Giorno del Giudizio, l’intera famiglia viene attaccata da una gang di killer mascherati.

Leven Rambin, che è stata protagonista della seconda stagione della serie di HBO True Detective, sarà il membro principale del cast, al fianco di Will Patton, Cassidy Freeman, Ana de la Reguera e Tenoch Huerta. La sceneggiatura del film è di James DeMonaco, mentre alla regia troviamo Everardo Gout.

L’attesa per l’uscita del film si concluderà il prossimo mese.