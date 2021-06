Tartarughe Ninja: il film reboot uscirà nel 2023

Seth Rogen tramite una immagine su Twitter ha rivelato la data d’uscita del film reboot in CGI dedicato alle Tartarughe Ninja: sarà l’11 agosto 2023. Il pezzo di carta mostrato su Twitter mostra varie scritte e disegni delle tartarughe.

Qui sotto potete vedere il tweet rivelatore, che ci ha fatto sapere che sarà agosto 2023 il periodo in cui uscirà il film reboot de Le Tartarughe Ninja.

Teenage Mutant Ninja Turtles… Aug 11 2023 (Leo takes notes like I used to) — Seth Rogen (@Sethrogen) June 1, 2021

Tra le note del pezzo di carta che si riescono a intravedere ci sono alcuni appunti che parlano dei diversi tipi di mutazione, dell’importanza della disciplina, dell’onore, della lealtà, e c’è anche una nota di scuse nei confronti di April.

Seth Rogen ha ammesso di essere da tempo un appassionato delle Tartarughe Ninja, e che questo film, come è da pressi per quanto riguarda le storie con protagonisti questi personaggi, sarà pieno di umorismo e di azione.

Diversi mesi fa i produttori del film originale avevano parlato della loro intenzione di voler realizzare un film reboot. Secondo Kim Dawson e Bobby Herbeck gli appassionati desiderano un lungometraggio in stile vecchia scuola, che ricalchi molti degli elementi del primo film.

Dopo il lancio di Teenage Mutant Ninja Turtles nel 1984 come fumetto, è stato seguito da una serie TV animata di successo del 1987-1996. La New Line ha pubblicato tre film live-action tra il 1990 e il 1993 che hanno incassato 323,2 milioni di dollari. Nickelodeon ha riportato in vita il franchise nel 2012 con la serie animata in CG.