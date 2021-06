Summertime 3: già confermata una nuova stagione per il teen drama estivo di Netflix

La seconda stagione di Summertime arriverà il 3 giugno su Netflix, ma i fan dei personaggi di Summer, Ale, Sofia, Edo e tutti gli altri protagonisti del soleggiato teen drama italiano non temano di restare “a secco”: la casa di produzione Cattleya, durante la presentazione della parte due, hanno già rassicurato sul fatto che ce ne sarà una terza.

Interessanti, ad ogni modo, anche le note di produzione, di cui riportiamo alcuni stralci:

” La seconda stagione di Summertime è stata per Cattleya una sfida ancora più impegnativa della precedente. Lo è stato creativamente, nel raccontare un mondo che facesse sognare gli spettatori alle prese con una pandemia globale. Lo è stato produttivamente, nel trovare soluzioni continue per le esigenze di sicurezza che quella stessa pandemia ha reso indispensabili.

Artisticamente parlando, dopo aver dato vita con la prima stagione a una rivisitazione del successo letterario “Tre Metri Sopra il Cielo”, l’obiettivo continua a essere quello di mantenere vivo lo spirito dell’opera originaria confermando al tempo stesso le caratteristiche che hanno determinato il successo di Summertime. Due aspetti uniti da un elemento comune: il desiderio di raccontare l’amore dando voce a una generazione.

La serie quest’anno si stratifica e cresce, esplorando nuove strade insieme ai suoi personaggi. Un anno è passato dalla scorsa estate e la vita ha corso veloce, come solo a quell’età succede. Alcuni amori si sono fortificati, alcuni sono appena nati, altri sono passati o semplicemente hanno cambiato forma. Ognuno dei protagonisti è alla ricerca della propria strada, alla scoperta di chi è e di chi vuole diventare.

Ci piace immaginare che i ragazzi che si rispecchiano più da vicino in questo racconto possano in un certo senso crescere insieme ai personaggi, come solo con il racconto seriale accade. Ma non è tutto. Il successo della prima stagione ci ha detto che Summertime riesce a parlare a un pubblico molto più ampio.

Generazioni più adulte che ritrovano nelle storie dei nostri protagonisti il senso di quelle estati spese a guardare il sole, immaginare il futuro, a cercare se stessi mentre si cerca qualcuno che ci faccia battere il cuore. ”

Non è stato annunciato il cast della terza stagione ma possiamo immaginare rimarrà immutato rispetto alla seconda, probabilmente con qualche new entry; nella seconda il cast è stato sostanzialmente riconfermato dalla prima stagione, con Coco Rebecca (Summer), Ludovico Tersigni (Ale), Amanda Campana (Sofia), Andrea Lattanzi (Dario) e Giovanni Maini (Edo), Blue (Alicia Ann Edogamhe), Giulia (Romina Colbasso) a cui si aggiungono Lola (Amparo Piñero Guirao), Rita (Lucrezia Guidone) e Jonas (Giovanni Anzaldo). Nei ruoli degli adulti il pubblico ritrova Isabella (Thony) e Antony (Alberto Boubakar Malanchino), rispettivamente la mamma e il papà di Summer e Blue, Laura (Maria Sole Mansutti) e Maurizio (Mario Sgueglia) ovvero la mamma e il papà di Ale, mentre Miguel (Jorge Bosch Dominguez) è il nuovo allenatore del ragazzo, e Loris (Giuseppe Giacobazzi), il papà di Edo, ha al suo fianco la fidanzata Wanda (Marina Massironi).

Potrebbe interessarti anche: