Monster Hunter: arriva il 17 giugno nei cinema italiani il film con Milla Jovovich

C'era chi ormai lo dava per disperso, ma la divisione italiana di Sony Pictures ha invece appena pubblicato il nuovo trailer di Monster Hunter, in sala il 17 giugno.

Erano ormai parecchi mesi che non avevamo più notizie del destino, sul territorio italiano, del film tratto da Monster Hunter: il trailer precedente risaliva ad ottobre, con un’uscita prevista a dicembre (già in notevole ritardo rispetto al resto del mondo). Ora, tuttavia, un nuovo trailer cambia le carte in tavola.

L’ultimo film diretto da Paul W. S. Anderson e con protagonisti Milla Jovovich e Tony Jaa arriverà difatti nei cinema e non direttamente in digitale come si pensava, con un’uscita fissata al 17 giugno. La pellicola è tratta dalla popolare serie di videogiochi di caccia fantasy e avventura dal titolo omonimo, di cui è appena uscito un nuovo episodio su Nintendo Switch, Monster Hunter Rise.

Questa la sinossi ufficiale:

Dietro al nostro mondo, ce n’è un altro: un mondo popolato da pericolosi e potenti mostri che dominano il loro territorio con ferocia mortale. Quando il tenente Artemis (Milla Jovovich) e la sua squadra speciale vengono trasportati tramite un portale dal nostro mondo al nuovo, rimangono senza parole. Nel suo disperato tentativo di tornare a casa, il coraggioso tenente incontra un misterioso cacciatore (Tony Jaa), le cui abilità uniche gli hanno permesso di sopravvivere in questa terra ostile. Di fronte a implacabili e terrificanti attacchi da parte dei mostri, i guerrieri si uniscono per combattere e trovare un modo per tornare a casa.

