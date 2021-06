LEGO Batman Classico: prime immagini del cappuccio della serie tv classica

Non c’è due senza tre. Dal LEGO Certified Store messicano emergono anche le foto ed i dettagli del set LEGO Batman Classico 76238 raffigurante, questa volta, il cappuccio del Caped Crusader della serie tv classica degli anni ’60.

Il set, 18+, è la replica del cappuccio usato da Adam West per interpretare Batman nella serie tv degli anni 60 ed è il “tassello mancante” da affiancare al già presente cappuccio 76182 rilasciato in marzo.

Sarà composto da 372 pezzi ed avrà un costo di circa 59,99 Eur ed una disponibilità da ottobre prossimo.

Questa versione del cappuccio sarà per lo più composta da pezzi dark blue in quanto il cappuccio della serie televisiva non era nero, bensì blu scuro, e come l’originale, avrà i segni delle sopracciglia “corrucciate” e del naso stampati sui pezzi, oltre alla solita targhetta identificativa sotto.

Di seguito la descrizione del set sul sito messicano.

Evoca il classico stile Batman™ con questo cappuccio costruibile e da esposizione ispirato a quello dell’iconica serie TV! Questa ricreazione LEGO® dell’inconfondibile copricapo di Batman offre un’esperienza di costruzione stimolante e gratificante per i fan adulti del Crociato nel Mantello. Appollaiato sulla robusta base, che incorpora una targhetta dati, l’accattivante modello attirerà gli sguardi ovunque lo visualizzi.