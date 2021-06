Jackie Chan: le sue migliori coreografie nel montaggio di Amazon Prime Video

Chi è il miglior attore marziale di sempre? Bruce Lee rimane immarcescibile nell’immaginario di molti, quale insuperabile e a malapena imitabile esempio, ma Jackie Chan è probabilmente almeno il secondo nome che viene in mente se si parla di arti marziali al cinema.

Amazon Prime Video, che ha nel suo catalogo una discreta quantità di film d’azione, lo sa bene e propone un montaggio celebrativo delle migliori scene che lo vedono protagonista, con il suo stile acrobatico e che non rinuncia mai ad essere cool, ma con abbondanti dosi di ironia.

Le clip sono estratte da alcuni film presenti sulla piattaforma e si tratta, tra l’altro, di classici poco noti o chicche davvero curiose, come Bleeding Steel (2017), Fearless Hyena (1979), Wheels on Meals (1984), Island of Fire (1990), Hand of Death (1976) e il bizzarro live action di City Hunter (1993).

I film con l’attore di Hong Kong su Amazon Prime Video, in realtà, non si limitano certo a questi titoli: sulla piattaforma potrete trovare titoli quali Rob-B-Hood, Shaolin, New Police Story, Rush Hour, Colpo Grosso al Drago Rosso e diversi altri, sia di produzione asiatica che hollywoodiani.

Prime Video, ad ogni modo, ci sta prendendo gusto con questa tipologia di featurette: recentemente ne aveva proposta una molto simile, dedicata al collega Jet Li.

Leggi anche: