Indiana Jones 5: prime foto dal set inglese e Harrison Ford… a caccia di orologi

In attesa dell'inizio delle riprese, arrivano le prime foto dal set inglese di Indiana Jones 5, mentre Harrison Ford è già in giro a fare il turista...

Le riprese di Indiana Jones 5 non sono ancora iniziate, ma il lavoro di preparazione sul set è già in atto, com’è naturale che sia. Le scenografie cominciano ad essere allestite e la troupe si reca in zona. Lo stesso Harrison Ford, come vediamo in una foto ricordo, si aggira nei paraggi.

Lovely to have the LEGEND Harrison Ford at the Wing today. He has a love for flying, watches and fine whiskey……. Posted by Bremont Watches on Thursday, May 27, 2021

La foto è stata pubblicata dagli account social della nota marca di orologi Bremont, che ha visto Ford come gradito ospite speciale nei suoi stabilimenti della Bremont Watch Company’s Manufacturing & Technology Centre, che si trovano abbastanza vicini ai Pinewood Studios dove verranno girate alcune scene.

Nel frattempo, il castello di Bamburgh, che si trova nel Northumberland, è inaccessibile al pubblico, e in particolare lo sarà fino al 12 giugno, per via di un “progetto filmico” particolarmente importante che ne richiuderà alcune aree. Naturalmente si parla di alcune riprese, non ben specificate, ma relative alla nuova avventura di Indy.

Sulla trama del film sappiamo ancora molto poco, a parte che alcune scene saranno ambientate in Inghilterra e altre, invece, in Sicilia. Il film sarà diretto (e sceneggiato) dal James Mangold di Logan: The Wolverine, con Steven Spielberg come produttore e supervisore. Nel cast, sono per ora confermati, oltre a Harrison Ford, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Phoebe Waller-Bridge, Boyd Holbrook e Shaunette Renée Wilson.

