Fritz Pollard: in sviluppo un film sul primo giocatore di colore della NFL

Fritz Pollard è entrato nella storia dell’NFL, considerando che si tratta del primo giocatore di colore che ha giocato nel massimo campionato di Football americano, ed ora il produttore Joel B. Michaels ha deciso di sviluppare un film biopic dedicato proprio alla vita di Pollard.

Michaels ha raggiunto un accordo con la famiglia di Pollard per poter realizzare il biopic. Si tratta di un giocatore aggiunto nel 2005 nella Hall of Fame. Pollard nel 1920 divenne il primo atleta di colore a partecipare alla NFL, abbattendo per la prima volta le barriere razziali.

Guidando la Brown University giocò il primo Rose Bowl Game nel 1916, e nel 1920 firmò un contratto con la Akron Pros entrando nell’NFL. Oltre a diventare il primo Running back di colore della lega nazionale di Football Americano, successivamente Pollard divenne anche il primo allenatore di colore.

La sua figura divenne un riferimento per la comunità afroamericana, tanto che Pollard ebbe rapporti con Nat King Cole, Lena Horne ed Ella Fitzgerald.

A lavorare sulla produzione del film saranno Corey McGowane Connor Martin, che scriveranno la sceneggiatura, e faranno da produttori esecutivi assieme allo stesso Michaels.

