Alienware X15, un potente laptop da gaming iper-compatto

L'Alienware X15 è un carismatico laptop da gaming con uno spessore di appena 15,9mm. Ha le carte in regola per essere un'ottima macchina da gioco, ma occhio alla RAM

01—Giu—2021 / 10:09 AM

Alienware ha presentato due nuovi laptop da gaming, si tratta delle nuove versioni degli Alienware X15 e Alienware X17. Offrono quello che ci si aspetta da una macchina da gioco, ma l’X15 merita una menzione speciale per le sue dimensioni estremamente compatte.

In alcune configurazioni, il nuovo Alienware X15 si presenta con uno spessore di appena 15.9mm, posizionandosi nello stesso segmento del Razer Blade 15 Advanced (15,8mm). Lo schermo da 15,6 pollici è FHD ed ha un refresh rate da 165 Hz, con latenza di appena 3ms, 300 nits di luminosità e pieno supporto allo spazio colore sRGB.

Almeno nei prezzi, Alienware si conferma la Rolls-Royce del mondo del gaming. Il modello base dell’Alienware X15 negli Stati Uniti parte da 1.999$, sotto la scocca troviamo un processore Intel 11th Gen Core i7-11800H (4,6GHz), 16GB di RAM (non espandibili) e una GPU Nvidia RTX 3060. Lo storage si ferma a 256 GB, formato NVMe ed espandibile grazie a due slot M.2 2230 / 2280.

L’Alienware X17 si presenta invece con dimensioni più tradizionali (20,99mm di spessore). Il prezzo parte da 2.099$. Troviamo sempre la RTX 3060, mentre è possibile scegliere tra un’ampia gamma di soluzioni per dare ulteriore potenza a questo laptop, ad esempio optando per un Intel Core i9-11900HZ, oppure aumentando la RAM a piacere – in assenza dei limiti di spazio presenti sul modello più compatto.