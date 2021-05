Xiaomi: ricarica a 200W, da 0 a 100% in 8 minuti, il futuro è qui

Xiaomi continua a fare passi da gigante sul fronte della ricarica rapida, l’azienda cinese ha appena presentato i suoi ultimi progressi, usando un prototipo modificato del Mi 11 Pro. Xiaomi ha mostrato al mondo la prima ricarica cablata a 200W ed ha anche rivelato una ricarica wireless da 120W.

Posto che la batteria del device è da 4.000 mAh, i nuovi standard di ricarica di Xiaomi sono riusciti a garantire una carica completa in 8 minuti via cavo, e in 15 minuti con quella via wireless da 120W. Potete farvi un’idea sulle performance della carica ultra-rapida di Xiaomi guardando il video che trovate in calce.

Usando il caricatore da 200W, Xiaomi è stata in grado di dare al Mi 11 Pro il 50% di autonomia in appena 3 minuti, dato che sale a 7 minuti usando la ricarica wireless.

Per Xiaomi si tratta di una conferma. L’azienda cinese in passato aveva già dato prova di essere una delle realtà più impegnate sul futuro della ricarica, via cavo e via wireless.

Charge up to 100% in just 8 minutes using wired charging and 15 minutes wirelessly! #XiaomiHyperCharge

Too good to be true? Check out the timer yourself! #InnovationForEveryone pic.twitter.com/muBTPkRchl

— Xiaomi (@Xiaomi) May 31, 2021