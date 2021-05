Vilnius, un portale smart collega la capitale della Lituania al resto del mondo

Un portale per collegare i cittadini di Vilnius ad un’altra città, in tempo reale. Niente occultismo, è semplicemente il potere della tecnologia. Lo schermo smart si trova a pochi passi dalla stazione centrale della capitale della Lituania, ha la forma di una porta magica e mostra le immagini in tempo reale di Lublino, una città polacca distante oltre 600 Km, dove è stato installato uno schermo gemello, simile in tutto e per tutto.

Una telecamera trasmette in tempo reale all’altra schermo, in modo che i due portali possano comunicare tra di loro in qualsiasi momento. «Volevamo creare un ponte digitale tra le due città», hanno spiegato i promotori del progetto, creato dall’azienda Go Vilnius.

L’umanità si trova davanti ad alcune sfide potenzialmente mortali (…), eppure non ci troviamo in questa situazione per la mancanza di scienziati brillanti, attivisti, leader o per l’assenza di conoscenza tecnologica. È colpa del tribalismo, dell’assenza di empatia e di una percezione del mondo troppo ristretta, spesso limitata a quelli che sono i confini della nostra nazione

si legge nel comunicato che ha accompagnato la presentazione del progetto.

Ora gli autori del progetto vogliono portare questo “ponte digitali” in nuove città e in altre aree del mondo. Chissà, magari anche in Italia. Il portale vede gli sforzi congiunti dei comuni di Vilnius e Lublino, del Crossroads Centre for Intercultural Creative Initiatives e della Benediktas Gylys Foundation.